Магас, , 10:41 — REGNUM

Самой успешной династией предпринимателей России пятый год подряд, по версии Forbes, стал семейный клан Гуцериевых, которые являются выходцами из Ингушетии. Об этом говорится в материале издания, опубликованном 28 августа.

Состояние семьи за год несколько уменьшилось — с $5,97 млрд до $5,65 млрд. По данным издания, при этом выросло вдвое состояние сына основателя династии Михаила Гуцериева — Саида. В этом году ему досталась доля отца в финансовых активах группы «Сафмар» и доля дяди — Саит-Салама в нефтяных компаниях и в торговой сети «М.Видео».

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Напомним, Михаил Гуцериев начинал свою деятельность работником склада Грозненского горплодовощторга. Он создал первое на Северном Кавказе российско-итальянское предприятие по выпуску мебели «Чиитал», основал один из первых в стране кооперативных банков «Кавказ», и первую в России свободную экономическую зону для экономического благоприятствования предпринимателям «Ингушетия».

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