Горно-Алтайск, , 10:38 — REGNUM

В Республике Алтай возбудили уголовное после происшествия на стадионе «Дружба» в Кош-Агачском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, дело возбуждено по статье за халатность.

Инцидент произошёл вечером 19 мая 2019 года. На находящегося на стадионе шестилетнего ребёнка упали футбольные ворота, в результате чего тот получил телесные повреждения в виде переломов позвонков, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

В СКР считают, что произошедшее стало следствием «недобросовестного или небрежного отношения к службе должностными лицами муниципального казенного учреждения «Дирекция центрального стадиона «Дружба» муниципального образования «Кош-Агачский район».

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее аналогичный случай произошёл в Калужской области. Как сообщало ИА REGNUM, там ворота для мини-футбола упали на восьмилетнего мальчика, причинив ему перелом кости стопы.

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