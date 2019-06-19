На калужского школьника упали футбольные ворота

Калуга, , 13:25 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы, который обвиняется в халатности. Как сообщил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM руководитель Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Николай Гриднев, по версии следствия, универсальная спортивная площадка, расположенная на территории школы, не имела сертификата качества. Находящиеся на площадке ворота для мини-футбола закреплены не были.

«22 мая 2018 года утром перед занятиями 8-летний ученик в процессе игры схватился руками за перекладину металлических ворот для мини-футбола. Незакрепленные ворота упали на мальчика, причинив ему перелом кости стопы, что повлекло средней тяжести вред здоровью школьника. Как полагает следствие, это произошло в результате самоустранения директора от решения вопроса безопасности вверенной ему спортивной площадки», — сказал Николай Гриднев.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM на одной из спортивных площадок открытого типа, расположенной в калужском микрорайоне Байконур, во время игры в мини-футбол на 13-летнего подростка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, которую следствие классифицировало как тяжкий вред здоровью.