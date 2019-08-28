Пекин, , 09:14 — REGNUM

Министерство общественной безопасности КНР выписало ордер на арест 50 беглецов, подозреваемых в серьезных преступлениях, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Все преступники обвиняются в умышленных убийствах, похищении людей, незаконном производстве взрывчатки, телефонном мошенничестве, присвоении государственных средств, а также участии в организованных преступных группировках. Список стал уже вторым с июля текущего года, когда был выпущен первый. С того момента из 50 разыскиваемых, 28 преступников было задержано.

Полиция Китая арестовала более 108 тыс. беглецов с начала общенациональную кампанию по борьбе с мошенничеством и поимке беглых преступников 13 июня текущего года, что на 40% больше, чем годом ранее. Министерство также выдает вознаграждение в размере почти $14 каждому, кто предоставит ценную информацию для поимки преступника из списка.