Новосибирск, , 08:59 — REGNUM

Хирурги новосибирского центра Мешалкина провели операцию с применением роботизированной системы. В клинике уверяют, это «уникальная для российской хирургической практики» операция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в национальном медицинском исследовательском центре академика Е.Н. Мешалкина, врачи избавили 43-летнего пациента от аритмии, которая возникла после перенесённого в детстве хирургического вмешательства. Без оперативного лечения у мужчины могла развиться сердечная недостаточность.

Чаще всего хирургическое лечение аритмии выполняется через пункцию бедренной вены. Но в данном случае это было невозможно — из-за анатомических особенностей. Единственная возможность — операция с помощью роботизированной системы Stereotaxis Niobe.

«Хирургическое лечение с помощью системы Stereotaxis Niobe является альтернативой для пациентов, которым невозможно провести вмешательство через венозный доступ в паховой области, традиционно используемый при радиочастотной катетерной аблации», — отметили в медучреждении, подчеркнув, что из всех медицинских учреждений России только в центре Мешалкина активно используют роботизированную систему в хирургической практике.