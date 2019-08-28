Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:24 — REGNUM

Настоящей причиной увольнения хирургов в Нижнем Тагиле стал кадровый дефицит, который возник из-за предыдущего увольнения хирургов из Демидовской больницы. Дефицит повлёк рост нагрузки, а значит перенапряжение. Об этом телеканалу 360 заявил заведующий хирургическим отделением городской больницы №1 Юрий Изотеев.

«Зарплата — это не самое главное, это не первое требование. Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил врач.

Изотеев добавил, что ситуация начала ухудшаться два года назад. Поначалу врачи справлялись, но затем делать это стало всё сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе шестеро хирургов больницы заявили об увольнении. Ситуация вышла в федеральную повестку, за развитием следят в Кремле. После переговоров властей с хирургами некоторые из них отозвали свои заявления.

Добавим, это массовое увольнение хирургов не первое. Ранее ушли трое врачей Демидовской больницы.