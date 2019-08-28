Нанкин, Китай, , 05:20 — REGNUM

Морская полиция провинции Цзянсу на востоке Китая сообщила об изъятии более 1500 тонн контрабандных нефтепродуктов, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Нефть была изъята в водах близ восточного города Цидун, а также арестовано 18 подозреваемых с изъятием двух судов. Полиция выявила два подозрительных судна 19 августа, когда возвращалась обратно с патрулирования. В одном из судов было обнаружено 1000 тонн контрабандной нефти и еще 500 — в другом.

При этом, находящиеся на судне не смогли предоставить каких-либо документальных свидетельств того, что нефтепродукты были приобретены легально. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Цзянсу на востоке Китая на днях также была конфискована контрабандная партия сахара общим весом более 1000 тонн.

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