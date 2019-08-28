Качканар, Свердловская область, , 06:55 — REGNUM

В Качканарской центральной горбольнице отменили приказ о сокращении медработников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

Приказ был принят главврачом Валерией Мартемьяновой без согласования с министерством, поэтому распоржение было отменено, отметили в ведомстве. Сотрудники акушерско-гинекологического отделения не будут сокращены.

Напомним, 27 августа на YouTube появилось видеообращение качканарских врачей к президенту России Владимиру Путину. Медработники центральной больницы города пожаловались на оптимизацию, в ходе которой в учреждении объединили бы гинекологическое и родильное отделения, что, по мнению врачей, является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм.

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