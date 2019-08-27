Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM

В России выпустили футболки, посвящённые подвигу авиакоманды А321, посадившей самолёт в кукурузном поле в Подмосковье. Одежду выпустила компания «Уральские авиалинии», которой и принадлежит самолёт.

На футболке указана ставшая крылатой фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, которую тот произнёс во время эвакуации авиапассажиров:

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», — яркими красными буквами указано на одежде.

Также на футболке изображён силуэт самолёта, солнце и сами «ряды кукурузы».

Напомним, пилоты Airbus A321 уже получили звания Героев России, а остальные члены экипажа — ордена Мужества за успешную посадку самолёта в Подмосковье. Из-за попадания в двигатели птиц авиасудно пришлось посадить с убранными шасси. Все 233 человека на борту остались живы.

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