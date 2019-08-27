Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, вблизи Ладожского вокзала, во вторник, 27 августа, открыли рабочее движение по новому участку Гранитной улицы. Его протяженность, от Новочеркасского проспекта до Уточкина переулка, составляет 1,55 км, включая мост через реку Оккервиль длиной 32 метра.

Этот участок строили с 2016 года. В ходе работ также была реконструирована существовавшая часть Гранитной улицы, возведены трамвайные пути с кольцом, здание конечной станции трамвая, тяговая подстанция, переложены инженерные сети, выполнено благоустройство и озеленение территории, смонтировано уличное освещение.

Как сообщили в Смольном, с помощью нового дорожного объекта улично-дорожная сеть Красногвардейского и Невского районов получит дополнительный выход к Ладожскому вокзалу со стороны Новочеркасского проспекта, что облегчит напряженную дорожную ситуацию у вокзала. По Гранитной улице пойдет общественный транспорт, прежде всего, автобусный маршрут №46, а также будет запущено трамвайное движение.