Москва, , 16:25 — REGNUM

Адвокат бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, заявил об исчезновении подзащитного из своей камеры в московском СИЗО «Лефортово». По его словам, получить информацию о местонахождении экс-чиновника ему не удаётся второй день.

«Учитывая необходимость подготовки своего подзащитного к предстоящему допросу, я решил посетить Раюдина Юсуфова в СИЗО «Лефортово». Однако получена информация из внутренних источников изолятора, что Юсуфова в своей камере нет. Со вчерашнего утра я пытаюсь выяснить, где находится мой подзащитный? Куда и почему его перевели? В ответ тишина!» — написал адвокат Дагир Хасавов у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/100009129651616/posts/2331192293861736/

Как сообщало ИА REGNUM, бывший зампредседателя правительства — экс-министр экономики и территориального развития Дагестана Раюдин Юсуфов вместе с тремя другими высокопоставленными чиновниками республики был задержан 5 февраля 2018 года. Их обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств при реализации госпрограмм на территории Дагестана. Со дня задержания и по настоящее время все четверо содержатся в столичном СИЗО «Лефортово», срок ареста им неоднократно продлевался.

В начале июня в Лефортовском суде Москвы начались слушания по эпизоду о растрате 41 млн рублей при реконструкции спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Махачкале, который выделен в отдельное производство. По нему помимо Юсуфова проходит бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рамазан Абдулатипов получил повестку в суд по делу экс-премьера Дагестана