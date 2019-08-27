Токио, , 16:16 — REGNUM

Мобильная игра по манге Fist of the North Star («Кулак Полярной звезды») выйдет 5 сентября 2019 года. Об этом сообщил официальный Facebook-аккаунт проекта 26 августа.

https://www.facebook.com/fotns.revive.official.en/photos/a.2275415629239814/2399498810164828/

Релиз игры будет приурочен к 35-летию оригинальной манги. Сообщается, что игра выйдет только в Японии. Пока неизвестно, планируют ли разработчики из Sega выпустить её в других странах.

«Кулак Полярной звезды» — это популярная манга, написанная сценаристом под псевдонимом Буронсон. В ней рассказывается о постапокалиптическом мире и таинственном воине, владеющим древним боевым искусством.

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