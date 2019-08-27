Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM

В рамках концессионного проекта по развитию трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга 1 сентября будут запущены два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик».

Это подтвердил 27 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник». «Все для этого готово», — сказал чиновник.

В настоящее время водители обкатывают составы, которые выйдут на новые маршруты.

Первый заместитель гендиректора «Группы ЛСР», экс-министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что объект новые трамвайные пути полностью построены, также завершено строительство второго депо для «Чижиков».

Новые транспортные объекты проинспектировали сотрудники Госстройнадзора, выдавшие заключения об их пригодности к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года в Красногвардейском районе начнут функционировать два новых трамвайных маршрута в рамках проекта «Чижик»: № 63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и № 59 по улице Потапова до нового депо. Одновременно работающий маршрут № 64 продлят по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

Первую очередь проекта «Чижик» — маршруты № 8 и № 64 — запустили в марте 2018 года. Его по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР. По данным Смольного, только по двум существующим маршрутам в месяц проезжает более 1,5 млн человек.

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