Москва, , 14:57 — REGNUM

По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году 100 баллов на одном и более экзаменах смогли набрать более 7 тыс. выпускников школ. Об этом сообщается в обзоре о результатах Единого государственного экзамена, подготовленном Рособрнадзором.

«Более 7 000 выпускников смогли набрать 100 баллов на одном и более экзаменах», — сообщил Рособрнадзор.

При этом два выпускника российских школ смогли набрать 100 максимальных баллов сразу по всем предметам и таким образом получить в сумме 400 баллов.

Кроме того, 300 баллов набрали 30 человек, 200 баллов — 445 человек и 100 баллов — 6700 человек. Чаще всего получившие высокие баллы абитуриенты предпочитают поступать по-прежнему в Москву и Санкт-Петербург.