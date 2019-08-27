Тбилиси, , 13:52 — REGNUM

Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить частоту авиарейсов Минск — Тбилиси с 7 до 9 в неделю, сообщили 27 августа в грузинском агентстве гражданской авиации на странице в Facebook.

Отмечается, что со 2 октября 2019 года из Минска будут запущены новые рейсы по средам и воскресеньям. В агентстве добавили, что «Белавиа» рассматривает возможность увеличения частоты авиарейсов и в зимний навигационный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года венгерская авиакомпания Wizz Air планирует запустить авиарейс Кутаиси — Болонья. 12 декабря планируется запустить рейс Кутаиси — Ницца, а 1 июля 2020 года — Кутаиси — Кельн.

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