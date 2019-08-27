Барнаул, , 12:25 — REGNUM

В Алтайском крае проведена приемка всех учебных заведений к 1 сентября, сообщает сегодня, 27 августа, официальный сайт регионального правительства со ссылкой на слова министра образования и науки края Максима Костенко.

По его словам, прогнозная численность учащихся общеобразовательных организаций края (муниципальных, краевых, негосударственных) составит 275,6 тысячи человек. В детские сады собираются пойти112,5 тысяч детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в учебном сезоне 2019—2020 годов в Алтайском крае будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов. Количество филиалов школы в регионе растёт гот от года, тогда, как число юридически самостоятельных организаций значительно сокращается.

Читайте также: Власти Алтайского края объяснили, куда «исчезли» 17 школ