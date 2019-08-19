Барнаул, , 06:42 — REGNUM

Власти Алтайского края уверяют, что за последние годы в регионе не закрылось ни одной школы, а уменьшившееся число учебных заведений (на 17 за последний год) они поясняют преобразованием школ в филиалы. Как пояснил ИА REGNUM начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко, в 2018−2019 учебном году школы в Алтайском крае не сокращались.

«В связи со снижением количества школьников (ниже 10 человек на школу) некоторые из них приобрели статус филиалов, то есть, в крае создаются муниципальные образовательные комплексы на базе конкурентоспособных школ. В 2019—2020 будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов, в прошлом учебном году — 403 школы в статусе филиала.

А вот что сократилось в крае так это доля школ, со второй сменой обучения. Так, только в 2018—2019 учебном году в Алтайском крае сокращена вторая смена обучения на 2% путем ввода около 1000 новых мест, до конца 2019—2020 учебного года будет введено еще около 1500 новых мест в школах, что позволит сократить вторую смену почти на 4%», — отметил он.

По словам Евгения Нечепуренко, в целом до 2025 года в Алтайском крае планируется построить 34 школы и 42 пристройки к действующим школам (около 25 тыс новых мест), отремонтировать более 300 школ, оснастить новым оборудованием (учебным, производственным, кухонным, автотранспортом) 100% школ края.

Напомним, год назад алтайские власти заявляли, что 1 сентября 2018 года за парты сели более 266 тысяч детей в 1114 школах.

Читайте также: Перед Днём знаний в Алтайском крае недосчитались 17 школ

Схема, по которой в регионах, в том числе и в Алтайском крае, гибнут школы и умирают сёла, достаточно «долгоиграющая». Вначале учебные заведения с числом учащихся в несколько десятков человек ликвидируют путём присоединения к более крупным, понижая статус школ до уровня, где обучают только до девятого класса, а затем — до получения начального образования. Вскоре учеников не остаётся вовсе, и школу закрывают.

«Наша школа несколько лет назад стала филиалом Чарышской, расположенной в 16 км от нас. В этом году у нас школу снова понижают в статусе, оставляют только начальные классы. Родители были против, но отстоять школу не удалось: учеников слишком мало, около 20. Теперь молодые семьи собрались уезжать из села: всем хочется, чтобы ребенок учился рядом», — отмечал ранее в интервьюИД «Алтапресс» глава Пономаревского сельсовета Анатолий Горохов.

Читайте также: Когда Путин не указ: на Алтае только делают вид, что сохраняют школы?

Ещё ранее этот приём помог убить село Лаврентьевка в Топчихинском районе, село Шатобал (Солтонский район), которое является местом компактного проживания кумендинцев — представителей древней исчезающей народности.

Четыре года назад прекратила своде существование школа села Батурово в Ребрихинском районе. Также за 12 километров за знаниями вынуждены ездить учащиеся нескольких сёл в Троицком районе Алтайского края.

Читайте также: Обречённые на гибель: сколько школ сохранят после обращения к Путину?

Читайте также: Исчезающие деревни: как выживают жители алтайского села Лаврентьевка

Читайте также: Матрёнин двор по-батуровски: как на Алтае хоронят школы

В издательстве «Алтапресс» отмечают, что в течение нескольких лет по такой же схеме в Усть-Калманском районе Алтайского края закрыли школы в поселках Восточный, Западный, Дружба, а также в соседних деревнях Ельцовка и Новотроенка. Так почему власти говорят, что школы не закрываются?

Читайте также: Лебединая песнь Шатобала: потомки древнего народа Алтая обречены