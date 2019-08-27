Москва, , 11:43 — REGNUM

Основная работа по реконструкции Филёвской линии московского метрополитена завершена. Об этом 27 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре станции «Кутузовская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Филёвская линия одна из старейших в Москве. Очень востребованная линия. К большому сожалению, за 60 лет никто её не ремонтировал, и наземная часть, наиболее подверженная влиянию погоды, была уже в аварийном состоянии», — рассказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что ряд специалистов склонялись к мнению, что реконструкция станции невозможна без приостановки её работы на несколько лет. Однако в итоге провести ремонт удалось без закрытия линии.

«Несколько вариантов было, что с этой линией делать. Главный вариант был закрыть на несколько лет и ремонтировать. Доказывали, что невозможно не останавливая линию привести ее в надлежащее состояние. Тем не менее, мы приняли решение, что не закрываем линию, оставляем «технологические окна» в выходные, во все остальные рабочие дни линия будет по-прежнему работать. Вот в таком режиме в течение трёх лет проводили реконструкцию этой линии, разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали эту линию», — сказал Собянин.