Таганрог, Ростовская область, , 11:34 — REGNUM

В Ростовской области после капремонта и реконструкции открыта медсанчасть Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Услугами поликлиники могут воспользоваться около 10 тыс. жителей Таганрога и Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике Законодательного собрания региона.

В здании поликлиники капитально отремонтированы помещения, приобретена медицинская, офисная мебель, аппарат УЗИ, флюорограф.

«Проведенная реконструкция поликлиники позволяет не только в полном объеме обеспечить работников предприятия медицинской помощью на рабочем месте, но и закрепить за поликлиникой в рамках обязательного медицинского страхования работников, членов их семей и ветеранов таганрогского авиастроения. У заводчан появляется возможность бесплатно получить весь комплекс необходимых медицинских услуг», — отмечают в донском парламенте.

Обслуживать пациентов будут 16 врачей и 37 сотрудников среднего и младшего медперсонала.