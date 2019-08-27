Аддис-Абеба, , 12:04 — REGNUM

Эксперты программы REACH — глобальной исследовательской программы по улучшению водной безопасности в странах третьего мира — представили прогноз развития Эфиопии, который базируется на анализе данных о состоянии водных ресурсов страны. Эксперты обнаружили, что в будущем регион бассейна реки Аваш, содержащий 10% всех водных ресурсов Эфиопии, станет одной из самых засушливых областей страны. Это может иметь серьезные последствия для экономического развития Эфиопии, что подчеркивает необходимость проведения устойчивой к изменению климата политики для минимизации воздействия, а также вполне возможно приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Selamta.

Согласно отчету REACH, высокая зависимость от воды означает, что Эфиопия очень уязвима к климатическим потрясениям, таким как дефицит воды, засуха и наводнения. Умеренное снижение количества осадков на 5% может привести к снижению производительности сельского хозяйства на 10% и снизить ВВП на 5%. Кроме того, вода имеет жизненно важное значение для производства электроэнергии. На гидроэнергетику приходится около 90% электроэнергии Эфиопии.

По мнению экспертов, разработка политики по эффективному распределению воды и планирование снижения доступности воды становится все более актуальной задачей для властей Эфиопии. Кампания «Зеленое наследие» по высадке деревьев в Эфиопии является многообещающим вкладом в решение проблемы глобального изменения климата: деревья могут играть важную роль в удалении углекислого газа из атмосферы. Но смогут ли деревья способствовать адаптации других видов растительности к местному климату и смягчать деградацию земель? Этот вопрос эксперты оставили открытым для ответа руководству Эфиопии.