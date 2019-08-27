Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM

В Ростове-на-Дону нормальных парков нет. Есть места отдыха, существующие на бумаге. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по областному центру.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это надо признать. Есть места, которые только называются парками и существуют на бумаге. Парк — это то место, куда люди идут без приглашения. Там должно быть комфортно. Тот разговор, который хотели мне представить, абсолютно никудышный и ни к чему не привёл бы. Речь должна идти о том, как Ростов занимается общественными пространствами. Поговорим в ближайшее время, но в другом контексте. Нам кажется, что мы что-то делаем, но этого недостаточно. Люди оценивают эту работу плохо», — цитирует главу региона портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростову-на-Дону катастрофически не хватает парков культуры и отдыха. В настоящее время в городе-миллионнике расположено лишь девять территорий. При этом в соответствии с численностью населения в областном центре должно действовать 37 парков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростову-на-Дону катастрофически не хватает парков