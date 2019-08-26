Дорнод, , 14:34 — REGNUM

В Монголии началось празднование 80-летия победы на реке Халхин-гол, передает корреспондент ИА REGNUM

В мероприятии участвуют заместитель министра обороны Монголии Тогоочийн Дуламдорж, официальные лица Министерства обороны, Военный ансамбль песни и пляски, Монгольский военный музей и военный образцовый оркестр Монголии.

В рамках праздничного мероприятия состоялась церемония возложения венков к мемориальному комплексу монголо-советским воинам. Также состоялось открытие памятника первому государственному герою МНР Шагдарыну Гонгору, уроженцу аймака Хэнтий, который был командиром бригады во время боев при Халхин-голе 1939 году.

Во время праздничных мероприятий Центральный архив Министерства обороны предоставил список участников из аймака Хэнтий в боях при Халхин-Голе, имена этих участников были увековечены на стене мемориального комплекса.

По словам представителя Центрального архива Минобороны, 678 жителей аймака Хэнтий были призваны на службу для защиты своей родины.

В рамках празднования 80-летнего юбилея победы в боях при Халхин-голе в аймаке Хэннтий пройдут тематическая выставка о солдатах, торжественные конференция и концерт, а также премьера документального фильма, посвященного победе на реке Халхин-Гол.