Урумчи, Китай, , 06:22 — REGNUM

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на северо-западе Китая сообщили о падении количество семей, находящихся за чертой бедности в связи с дороговизной лекарственных средств благодаря государственной программе защиты бедных, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Почти 40 тыс. семей, находящихся за чертой бедности по болезни, было зафиксировано на начало августа 2019 года, что на 22 тыс. меньше, чем годом ранее, сообщил директор комиссии по здравоохранению Синьцзяна Муталифу Жоуцзы.

Количество серьезных заболеваний, покрываемых программой медицинской помощи, было увеличено до 32 видов, сообщил директор. Туберкулез часто приводит вгоняет в нищету жителей четырех округов Синьцзяна — Хотан, Кашгар, Аксу и Кызылсу-Киргизского автономного округа.

Региональные власти внедряют систему адресного медицинского страхования для борьбы с против туберкулеза, которая покрывает от 90 до 100% затрат пациентов. Власти Синьцзяна надеются резко сократить заболеваемость туберкулезом в регионе до среднего по стране в течение одного-двух лет.