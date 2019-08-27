Владивосток, , 04:37 — REGNUM

«Дорожная инспекция ОНФ» проинспектировала дороги столицы Дальнего Востока и поставила «двойку» Владивостоку за состояние дорожного полотна и «единицу» за безопасность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В период подготовки к саммиту АТЭС-2012 именно дорожной инфраструктуре Владивостока было уделено особое внимание и значительное финансирование. Но это не спасло столицу Дальнего Востока от транспортных проблем. Практически ежедневно, особенно при сложных погодных условиях, город сковывают многокилометровые пробки в часы пик.

Представители ОНФ изучая ситуацию на дорогах Владивостока выявили пешеходные переходы, которые ведут в некуда — упираются в забор или в кусты. На улице Русской и Давыдова общественники поразились ситуации, когда автомобилям разрешен поворот налево через две и более встречные полосы.

«Подводя итоги инспекции по Владивостоку, стоит отметить, что, несмотря на увеличение финансирования в последние годы, существенно ситуация не поменялась — проблемы прежние. И пока у чиновников не будет понимания, что в городе приоритет нужно отдавать пешеходу, а не автомобилю, безопасность на дорогах не сдвинется с низкого уровня. За дороги «двойка» и «единица» по безопасности — такой результат в этом году», — подвёл итоги эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Отметим, что в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Владивосток получил 849 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Дальнего Востока готовится к V Восточному экономическому форуму, который состоится 4−6 сентября на острове Русский в кампусе ДВФУ. Ожидается что в саммите примут участие более 6 тыс представителей из 60 стран. В юбилейном ВЭФ примет участие и президент РФ Владимир Путин.