Екатеринбург, , 22:24 — REGNUM

Прокуратура Свердловской области начала проверку информации о нарушениях трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после того, как они пожаловались на низкие заработные платы. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области 28 августа отправятся в Нижний Тагил для проведения надзорных мероприятий. Будет проведена встреча с работниками, которые заявили о нарушении их трудовых прав. Также будет проведена встреча с руководителями медицинских учреждений. По результатам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели стало известно, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы №1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Ещё пять хирургов из больницы №4 также планируют уволиться. Все они говорят, что у них слишком маленькая зарплата и чрезмерная нагрузка.

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