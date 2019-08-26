Вашингтон, , 21:17 — REGNUM

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован 26 августа на сайте издания.

Как сообщается, рейтинг составлялся на основе данных о заработке артисток за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.

По информации издания, годовой доход Тейлор Свифт составил $185 млн. Второй в списке оказалась Бейонсе, заработавшая за год $81 млн в год, а третье место заняла Рианна с доходом $62 млн.

В первую десятку списка вошли также Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Напомним, ранее Forbes представил список самых высокооплачиваемых актёров 2019 года, который возглавил Дуэйн Джонсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Голливудский актёр по прозвищу «Скала» возглавил рейтинг Forbes