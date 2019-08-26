Псков, , 19:19 — REGNUM

В новом учебном году в общеобразовательной школе №1 Пскова откроется «кикоинский класс», оригинальную образовательную программу для которого создали специалисты Курчатовского института и Псковского государственного университета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, кроме основных образовательных дисциплин, учащиеся будут осваивать дополнительные модули в области физики, математики, биологии и гуманитарных наук.

По словам председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, отдельные блоки образовательной программы «кикоинского класса» в дальнейшем могут быть использованы в разных школах, в том числе сельских.

Начальник управления по образовательной и молодежной политике Курчатовского института Надежда Чубова отметила, что для Курчатовского института «кикоинский класс» — уникальный опыт, потому что ранее специалисты института начинали работать с учениками 8-х классов и старше. В Пскове эта работа начнётся с пятиклассниками.

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«Результатом работы должны стать выпускники широкого профиля, которые могут свободно применять свои знания в повседневной жизни. Образовательная программа ориентирована на схему «школа — вуз — работодатель». Надеемся, что здесь вырастут новые ученые, которые оставят свой след в истории», — отметила Чубова. Для псковского «кикоинского класса» уже прибыла первая партия современного лабораторного оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специализированный класс с углублённым изучением точных наук откроется в средней общеобразовательной школе №1 Пскова, в которой учился физик-ядерщик Исаак Кикоин.

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