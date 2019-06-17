Курчатовский институт откроет в одной из школ Пскова «кикоинский класс»

Псков, , 11:24 — REGNUM Специализированный класс с углублённым изучением точных наук откроется в средней общеобразовательной школе №1 Пскова, в которой учился физик-ядерщик Исаак Кикоин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, так называемый «кикоинский класс» создается в рамках договорённостей, достигнутых между администрацией региона, Псковским государственным университетом и Курчатовским институтом в ходе 33-х Кикоинских научных чтений, которые прошли в марте 2019 года в Пскове.

Специализированный класс откроется в новом учебном году на базе пятого класса школы.

Научное руководство проектом будет осуществлять Курчатовский институт, он же предоставит высокотехнологичное оборудование для занятий. Уроки будут вести преподаватели ПсковГУ, дополнительные занятия организуют в псковском «Кванториуме» и в лабораториях Псковского госуниверситета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области по итогам 33-х Кикоинских научных чтений также учреждена региональная премия имени Исаака Кикоина за высокие достижения в изучении физики. Научные чтения в память о Кикоине, которые с 1985 года проводились в Курчатовском институте, псковские власти впервые провели на родине учёного в Псковской области и намерены сделать их традиционными.

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Напомним, исследования академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина (1908−1984) внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Учёный был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.

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