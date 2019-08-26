Белореченск, Краснодарский край, , 17:42 — REGNUM

В Белореченском районе Краснодарского края ввели в строй современный бальнеологический комплекс. Новая здравница, созданная на месте действующего термального источника в хуторе Кубанский, сможет принимать до пяти тысяч отдыхающих. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе администрации края.

Строители полностью восстановили инфраструктуру и профилакторий, возвели новый бальнеологический корпус с двумя бассейнами. Не территории комплекса появились пруды под рыбное хозяйство с беседками для отдыха, а также бассейн с термальной водой и терренкуры. Первых посетителей на отдых и оздоровление ждут с 1 сентября 2019 года. Благодаря открытию здравницы было создано 50 новых рабочих мест.

Инвесторы заключили соглашение о преображении комплекса в 2017 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В проект вложено более 150 млн рублей.