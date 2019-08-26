Ставрополь, , 17:12 — REGNUM

Открытие двух новых школ запланировано в Ставропольском крае в День знаний, который в этом году выпадает на 2 сентября. В Ставрополе откроется учреждение на 1500 мест, в городе Михайловске — на 1002 места, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе губернатора Ставрополья.

На рабочем совещании в краевом правительстве министр образования региона Евгений Козюра доложил, что все 1794 школы готовы к началу нового учебного года. Он также отметил, что в День знаний в школы края пойдут более 300 тысяч учеников, 33 тысячи из них — первоклассники. Это на 442 ребенка больше, чем годом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе «прямой линии» с жителями Ставрополья глава региона Владимир Владимиров заявил, что до конца 2019 года в восьми аварийных школах и детских садах края будут проведены ремонтные работы. Кроме того, по его словам, до конца лета будут благоустроены дворовые территории 65 школ.