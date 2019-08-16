Ставрополь, , 16:37 — REGNUM

В восьми аварийных школах и детских садах Ставропольского края до конца 2019 года будут проведены ремонтные работы. Планируется привести в порядок учреждения, расположенные в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевское, Минеральных Водах, а также Красногвардейском и Кочубеевском районах. Об этом в ходе «прямой линии» с жителями края заявил глава региона Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Владимиров также проинформировал, что во время летних работ были капитально отремонтированы кровли 39 школ, в 107 детских садах и 105 школах заменены оконные блоки, а также отремонтированы 26 школьных спортзалов. Кроме того, по словам губернатора, до конца августа будут благоустроены дворовые территории 65 школ.

Глава Ставрополья также заверил, что 70% сельских школ в регионе в течение трёх лет будут оснащены современным оборудованием для занятий физикой, химией, информатикой и роботехникой.

Читайте также: Школу с «зеленым сертификатом» построят в Кисловодске

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кисловодске Ставропольского края ведётся строительство трёхэтажной школа на 275 мест, которая возводится с учетом стандартов экологического строительства. Для учебного заведения выделена площадка в 1,4 гектара.