Горно-Алтайск, , 16:07 — REGNUM

Из 182 школ в Горном Алтае ремонтные работы завершены в 163 заведениях. Об этом сообщили 26 августа ИА REGNUM в региональном Управлении Роспотребнадзора по итогам мониторинга подготовки школ к учебному году.

Отмечается, что в 32 школах обеспечено оборудование теплых туалетов, а также завершён капитальный ремонт трех спортивных залов.

«В некоторых муниципалитетах по-прежнему не торопятся с подготовкой образовательных учреждений. Так, несмотря на выделенное финансирование, из-за нерешенных проблем с документами в этом году не начата реконструкция Джазатоской СОШ», — заявили в управлении.

В 24 школах не соответствует нормативам освещённость. Кроме того, на контроле сотрудников Роспотребнадзора находится 85 предписаний, выданных год назад образовательным учреждениям.

После проверок выяснилось, что нарушения требований санитарного законодательства не были устранены в 40 объектах. Управление готовит материалы для обращений в суд.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, все школы в республике оснащены системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и кнопками экстренного вызова.

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