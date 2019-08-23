Горно-Алтайск, , 06:29 — REGNUM

В в преддверии нового учебного года в Республике Алтай обсудили вопросы, связанные с антитеррористической безопасностью в школах. По словам министра образования региона Алексея Бондаренко, в республике 181 школа и все они оснащены системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и кнопками экстренного вызова. Слова министра передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Всего на охрану общественного порядка 1 сентября будет задействовано около 400 сотрудников МВД, мобильный резерв из числа сотрудников Управления Росгвардии по РА.

«Также к работе будут привлечены около 50 представителей добровольных народных, казачьих дружин и общественных объединений правоохранительной направленности», — сообщили в пресс-службе.

Добавим между тем, сотрудники государственного пожарного надзора выявили 79 нарушений требований пожарной безопасности в 31 школе. Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве из них нарушения были устранены, однако проблемными остаются три объекта.

Читайте также: В школах Алтая выявили 79 нарушений правил пожарной безопасности