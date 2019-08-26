Москва, , 15:59 — REGNUM

Участники незаконного митинга в Москве 27 июля Иван Подкопаев и Данила Беглец признали свою вину в применении насилия к представителям власти. Об этом сообщает 26 августа «Коммерсантъ».

Первоначально Подкопаеву инкриминировали участие в массовых беспорядках, но позднее дело переквалифицировали на статью о нападении на представителя власти. Следствие полагает, что манифестант распылил едкое химическое вещество в лица силовиков.

Признав свою вину, Подкопаев попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Судебное заседание назначено на 3 сентября.

Данила Беглец также признал вину в нападении на полицейского. Он был задержан 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные с властями протестные акции последовали за отказом зарегистрировать некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После такого митинга 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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