Симферополь, , 15:27 — REGNUM

Власти Крыма намерены в 2020 году учредить госорганизацию, которая будет заниматься сносом самостроев. Об этом 26 августа журналистам сообщил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

«В следующем году у нас будет автономное учреждение, до которого будет доведено финансирование, техника. Оно будет работать либо на базе нашего республиканского предприятия «Крымавтодор», либо в качестве отдельного предприятия, которое будет заниматься разработкой документации для сноса и физическим выполнением работ», — отметил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Симферополе начался снос здания торгового центра «Куб», признанного судом незаконным строением. Работы, по словам чиновников, продлятся пять-шесть недель.

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