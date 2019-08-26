Москва, , 14:26 — REGNUM

На бесплатный сервис оповещений об эвакуации неправильно припаркованных автомобилей подписались 1,2 млн человек, сообщает пресс-служба ГКУ «АМПП».

Сервис, отметили в компании, работает с 2014 года. При помощи смс-сообщений автовладельцев информируют о перемещении транспортных средств на спецстоянки.

«Сервис создан для удобства автомобилистов и помогает оперативно узнать о том, что неправильно припаркованный автомобиль был эвакуирован», — говорится в сообщении.

При помощи сервиса можно узнать адрес стоянки и адрес, по которому можно получить разрешение на возврат авто.