Ташкент, , 14:17 — REGNUM

Около 200 гостиниц Узбекистана ввели временные скидки в честь Дня независимости республики, сообщили в пресс-службе государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Скидки продлятся до 5 сентября 2019 года. В специальной программе также участвует «Узбекистанская железная дорога» «Узбекистанские авиалинии». Размер скидки в гостиницах изменяется в пределах от 5 до 50% в зависимости от региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 3 сентября 2019 года авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставит скидки на билеты от 30 до 50%. В комитете по развитию туризма считают, что эти меры будут способствовать развитию внутреннего туризма.

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