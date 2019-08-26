Ереван, , 13:14 — REGNUM

Спасатели ликвидировали лесной пожар на участке дороги, ведущей в Хосровский заповедник в Араратской области Армении. Об этом 26 августа сообщает издание Panorama со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуация республики.

В МЧС уточнили, что вспыхнувший 23 августа пожар был ликвидирован 26 августа в 11:08 (10:08 мск). Спасатели просмотрели с помощью беспилотных летательных аппаратов местность на предмет возгорания — новых очагов обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян заявил, что количество пожаров в республике с начала 2019 года превысило количество возгораний за последние шесть лет.

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