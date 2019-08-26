Волгоград, , 11:22 — REGNUM

Межведомственная комиссия подтвердила готовность всех учебных заведений Волгоградской области к учебному 2019−2020 году. В первый класс пойдут 27 тыс. 169 детей. Всего в школы, ссузы и вузы 2 сентября на учёбу придут 372 тыс. 750 человек. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил полиции и ГИБДД проработать вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам массового перемещения детей, напомнить и пешеходам, и автомобилистам о правилах поведения на дорогах, сообщили 26 августа в пресс-службе администрации области.

«В оставшиеся дни необходимо обеспечить завершение всех плановых ремонтных работ, закупку и обеспечение учебниками. Важно взять на особый контроль вопросы комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса, обратив отдельное внимание на организацию транспортного движения около учебных заведений и в местах массового пребывания детей, особенно в первые недели сентября», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Начало учебного года из-за выходных перенесли на понедельник, 2 сентября. В этот день торжественные линейки состоятся в 1432 учебных заведениях региона.