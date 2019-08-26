Махачкала, , 11:19 — REGNUM

В дагестанском сегменте социальных сетей и мессенджера WhatsApp распространилась аудиозапись о якобы готовящихся в республике волнениях. Неизвестная в своём сообщении призывает людей запасаться продуктами, поскольку магазины на время беспорядков будут закрыты.

«Сейчас была клиентка, которая находится на большой позиции в МВД нашей республики. Она сказала, что ожидаются большие волнения с 25 августа по 13 сентября. Нужно закупаться продуктами, потому что магазины, скорее всего, будут закрыты. На верхах готовится что-то сильное», — утверждает женщина и несколько раз подчёркивает, что это не вброс и не шутка.

https://www.instagram.com/p/B1lbw-oCiEW/

Вместе с тем, в записи не уточняется, о какой именно республике идёт речь. В МВД Дагестана назвали данное сообщение дезинформацией, которое, вполне возможно, было сделано вовсе не на территории северокавказского региона. Так, например, ранее оно через WhatsApp «гуляло» по Киргизии.

«С какой целью аудиозапись распространили на территории Дагестана, пока неизвестно, но вот скорость распространения очень высокая. Спустя сутки сообщение облетело абсолютное большинство пользователей мессенджера», — сказано в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

Практически все пользователи, прокомментировавшие публикацию, согласились, что сообщение о беспорядках звучит слишком уж неправдоподобно. Многие из них также предположили, что это пиар-ход с целью привлечь людей массово скупать продукцию в магазинах.

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