Москва, , 10:27 — REGNUM

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учёт 14 объектов недвижимости ГУП «Московский метрополитен» с начала 2019 года, сообщили журналистам 26 августа в пресс-службе управления.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнили сведениями о четырёх станциях Некрасовской линии метро (были открыты в июне 2019 года) и одной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Савёловской». Информации о регистрации открытых также в июне четырёх станций южного участка Сокольнической линии пока нет.

Также учтены здание ТПУ «Ховрино» площадью 9,7 тыс. кв. метров и 8,7 км тоннелей.

«В Росреестре понимают, что строительство метро — одно из приоритетных направлений экономического развития города, благодаря которому жители новых жилых районов обеспечиваются передовой транспортной инфраструктурой», — отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.

Он рассказал, что действует механизм по ускорению процесса регистрационного учёта объектов метрополитена.