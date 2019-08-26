Горно-Алтайск, 26 августа 2019, 09:59 — REGNUM
В Республике Алтай завершают работы по уточнению базы адресов в ходе подготовки к переписи населения 2020 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
«Следующим этапом подготовительных мероприятий, в ходе которого будет возможность уточнить численность населения и базу адресов, будет выход регистраторов на местность», — отметили в пресс-службе.
93 регистраторы будут проводить обход в августе-сентябре в 70 населённых пунктах республики. Они внесут уточнения в картографический материал, сверяя фактическое наличие на местности всех домов, строений и жилых помещений с указанными на схематическом плане населенного пункта.
Напомним, Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, к ней готовятся во всех регионах. Так, в Новгородской области с 19 августа вышли на обход домов и строений более 300 регистраторов.
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