Великий Новгород, , 19:18 — REGNUM

В Новгородской области с сегодняшнего дня, 19 августа, приступили к работе более 300 регистраторов — они должны сверить наличие всех домов и строений перед Всероссийской переписью населения 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, в среднем каждый регистратор обойдёт за время работы 600 домов, обходы продлятся в течение месяца.

Регистраторам предстоит проверить все дома и строения на местности, наличие табличек с наименованиями улиц, номерных знаков на домах.

«Информация, полученная в ходе составления списков домов, облегчит труд переписчиков и будет необходима для обеспечения полноты учёта населения при проведении переписи», — отметили в Новгородстате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. При подготовке к ней в 2018 году в Великом Новгороде состоялась пробная перепись.

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Предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году.