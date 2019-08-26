Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн должен в понедельник, 26 августа, вновь предстать перед судом в Манхеттене (Нью-Йорк, США) по подозрению в сексуальном насилии, совершенном в 1993 году в отношении актрисы Аннабеллы Сциорры. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

Новое обвинительное заключение сформировано по заявлению Сциорры, рассказавшей предположительно о факте изнасилования ее Ванштейном.

Адвокаты Вайнштейна добиваются того, чтобы суд был перенесен из Нью-Йорка из-за досудебной гласности, наносящей ущерб подзащитному.

Бывший кинопродюсер отвергает все предъявленные ему обвинения в сексуальном насилии.