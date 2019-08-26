Ташкент, , 08:11 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года Узбекистан посетили 3 млн иностранных туристов, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает 26 августа издание Kun.uz.

Развитие сферы туризма в Узбекистане обсудили депутаты Сената республики. Они сообщили, что за отчетный период объем туристических услуг составил $590,5 млн. Вместе с тем, отмечается слабое межведомственное взаимодействие в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Ташкенте прошел первый международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress. Во время мероприятия отмечалось, что правительство планирует привлечь блогеров и других медиаперсон к популяризации бренда Узбекистана.

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