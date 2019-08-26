Москва, , 07:51 — REGNUM

Советы, как защитить здоровье ребёнка в школе, опубликованы 26 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать инфекционных заболеваний и укрепить иммунитет, пояснили в ведомстве.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

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Самое главное для здоровья ребёнка — профилактика. Прививки надёжно защитят детей от многих серьёзных инфекций. Кроме того, максимально эффективна ежегодная вакцинация от гриппа.

Также следует соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой и в общественных местах). Нужно напомнить ребенку о защите от вшей и пищевых инфекций (не обмениваться с другими ребятами в школе различными предметами, не есть и не пить из одной посуды и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, на горячую линию по качеству детских товаров, проведенную Роспотребнадзором, поступило 11 тыс. 170 обращений, это почти в три раза больше, чем в 2015 году.

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Перед 1 сентября вблизи школ Москвы проверили дорожную разметку