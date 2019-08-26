Анадырь, , 07:09 — REGNUM

Чукотский автономный округ — единственный регион РФ, где сейчас и до 2036 года будет проживать большее количество мужчин, нежели женщин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По долгосрочным прогнозам Росстата, перевесом в сторону мужчин отличается Чукотка. При этом в других регионах страны картина прямопротивоположная, специалисты это связывают с высокими рисками смертности мужчин.

В 2019 году на тысячу мужчин приходится 1 154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1 128. На Чукотке на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813, сообщает РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, меньше женщин умирает в Ингушетии, Дагестане и Чечне.