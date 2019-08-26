Урумчи, Китай, , 05:56 — REGNUM

В общей сложности 146 055 ветхих домов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая были отреставрированы и отремонтированы на конец июля 2019 года, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Регион планирует завершить реновацию 200 900 ветхих домов до конца текущего года. На конец июля велись работы по реставрации 197 929 домов, из которых 146 055 на данный момент уже отремонтированы. Стартовали работы по 9 355 домам в сельской местности, из них 7 834 были закончены.

В настоящее время более 400 тыс. ветхих домов также было снесено в регионе. Власти Синьцзяна выделили более 2 млн юаней (около $282 млн) денежных средств на реновацию ветхих домов в сельской местности.