Москва, , 04:07 — REGNUM

Два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), заявил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.

«Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии, — пояснил Федотов. — Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту».

После детального обсуждения в совете приступят к детальной проработке одного из вариантов. Пока рано говорить о группах, на которые будет распространяться амнистия, известно только, что в отличие от прошлых лет, уголовная амнистия не будет дополнена административной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке масштабной амнистии в Белоруссии в связи с 5-летием ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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