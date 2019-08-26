Нижний Новгород, 26 августа 2019, 03:15 — REGNUM
В Нижнем Новгороде, по мнению депутата Госдумы Александра Курдюмова (ЛДПР), одна из самых больных тем — это парковки. В центре города, который в скором времени отметит 800-летие, парковочное место можно искать 20−40 минут. Депутат предложил построить в центре многоуровневую парковку, отметив важность этого вопроса для города-миллионника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Курдюмов уточнил, что данную идею уже «предложил коллегам».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года столица Нижегородской области попала в десятку городов России с самым большим легковым автопарком. Здесь насчитывалось порядка 354 тыс. автомобилей данной категории.
Напомним, проблема с парковочными местами, достаточными для уровня автомобилизации, актуальна для многих городов, не только миллионников. Некоторые из них решают вопрос с помощью строительства платных машиномест. Так в начале августа 2019 года стало известно, что под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе делового центра «Москва-Сити» появится многоуровневый паркинг.