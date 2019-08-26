Нижний Новгород, , 03:15 — REGNUM

В Нижнем Новгороде, по мнению депутата Госдумы Александра Курдюмова (ЛДПР), одна из самых больных тем — это парковки. В центре города, который в скором времени отметит 800-летие, парковочное место можно искать 20−40 минут. Депутат предложил построить в центре многоуровневую парковку, отметив важность этого вопроса для города-миллионника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Парковки — это, пожалуй, одна из самых больных тем Нижнего Новгорода. Особенно это касается центра города. Чтобы просто прогуляться у Кремля, приходится искать парковку по 20−40 минут. Ни туристы, ни обычные нижегородцы, ни сотрудники офисов не могут найти место для своего автомобиля. Некоторым приходится нарушать и ставить свои машины в не положенных местах. Из-за этого улицы выглядят захламленными, — отметил депутат на своей странице в соцсетях, добавив, что городу «необходимо построить многоуровневую парковку».

Александр Курдюмов уточнил, что данную идею уже «предложил коллегам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года столица Нижегородской области попала в десятку городов России с самым большим легковым автопарком. Здесь насчитывалось порядка 354 тыс. автомобилей данной категории.

Напомним, проблема с парковочными местами, достаточными для уровня автомобилизации, актуальна для многих городов, не только миллионников. Некоторые из них решают вопрос с помощью строительства платных машиномест. Так в начале августа 2019 года стало известно, что под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе делового центра «Москва-Сити» появится многоуровневый паркинг.